Het is vandaag precies 20 jaar geleden dat de vuurwerkramp in Enschede aan 23 mensen het leven kostte. Het brakke onderzoek naar de ramp houdt de gemoederen al jaren bezig. Het rammelt, het piept, het raakt, het wringt. Klokkenluider Paul van Buitenen, die in 1999 de complete Europese Commissie (Santer) liet struikelen over onthullingen van fraude, zette zijn tanden erin, alles voor de onderste steen. Voor gerechtigheid. Het leverde een gruwelijk rapport van 1.386 dodelijke pagina's op, met, zoals Van Buitenen zelf zegt: ongerijmdheden, onregelmatigheden, gedragingen die strafbaar zijn, gemanipuleerde onderzoeksbevindingen, verkeerd geïnterpreteerde getuigenverklaringen en gefingeerde contra-expertises. "Volgens Van Buitenen is het van meet af aan de bedoeling geweest om de overheid als schuldige buiten schot te houden (...) De echte oorzaak van de ramp ligt volgens hem in de slechte regelgeving voor de opslag van vuurwerk, waardoor verkeerde classificaties en veiligheidsvoorschriften werden gehanteerd. 'En dat terwijl de overheid beter wist, na een eerdere vuurwerkexplosie in Culemborg'."

En nu, twintig jaar na dato, heeft een moegestreden Van Buitenen zijn onderzoek met een gigantische klap online geknald. "Noodgedwongen, wegens gebrek aan opvolging en vanwege het maatschappelijk belang dat is gediend met deze openbaarmaking. Om het rapport onpasseerbaar te maken, heb ik doelbewust de namen van betrokkenen herkenbaar in deze laatste versie laten staan." BOEM, samen met een niets en niemand ontziende namenlijst. Over Jan Mans schrijft Van Buitenen bijvoorbeeld: "Burgemeester van Enschede ten tijde van de ramp. Kreeg grote reputatie als crisismanager en vaderfiguur van Enschede, maar heeft in feite de waarheidsvinding, en daarmee het strafrechtelijk onderzoek, ernstig gefrustreerd. Heeft de gemeenteraad misleid en koppelde zijn lot aan dat van de brandweer."

Over Ferd Grapperhaus: "Huidig minister van Justitie & Veiligheid, portefeuille met politie en brandweer. Verdedigt foutieve blusvoorschriften van minister Remkes, die levensgevaarlijk zijn. Wordt verkeerd gebrieft door Instituut Fysieke Veiligheid en Stephan Wevers (voorzitter brandweercommandanten)."

Over Johan Remkes: "Minister BZK tussen 2002 en 2007. Snoerde veiligheidsregio's, de gemeenteraad Enschede en de Tweede Kamer de mond over de risico's van brandend vuurwerk en blussen, waardoor dit nog steeds levensgevaarlijk is."

Over Piet-Hein Donner: "Minister van Justitie tussen 2002 en 2006. Mr. Plasman informeerde Donner in januari 2003 over misstanden. Toen een intern onderzoek deze bevestigden, droeg Donner de rijksrecherche op deze kritiek te ontkrachten. Ook misleidde Donner de Tweede Kamer over deze onderzoeken."

En dat is dan alleen nog maar de NAMENLIJST. Het Openbaar Ministerie, justitie, het rechercheteam, de commissie-Oosting, politici, brandweerleiding, MARCEL GELAUFF VAN DE NOS, de korpschef van de politie, het NFI, TNO, de overheid ("1.2.1.1. Oorzaak ramp ligt bij de (rijks- en gemeente)overheid"): ze komen ALLEMAAL aan de beurt in een magnum opus van hier tot Roombeek. Hebben jullie even, dan spitten we samen effe door 1.386 paginaatjes heen. Dit is MEGA.