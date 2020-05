Nou jongens, het waren lange dagen, weken en maanden, maar we mogen weer, fijn over die blinde scheidsrechter ouwehoeren, in plaats van zelf scheidsrechtertje te spelen over uitspraken van Ab Osterhaus. De vrouw of man gedisciplineerd op anderhalve meter houden en dan de bank op, vervolgens de hand in de zak Cheetos, vervolgens de hand in de broek en vervolgens een voetbalwedstrijd om je vingers bij af te likken. Of in iedere andere volgorde waarin u dat spektakel zou willen vormgeven. Geen Nederlandse voetbalwedstrijd uiteraard, onze voetbalcompetitie is immers verkracht door Eric Gudde en de veertig verkrachters, maar een pot in Duitsland. En wat voor een: de Kohlenpott Derby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 uit Enschede, zeg maar het PSV-Feyenoord van Duitsland. Zonder publiek en het is de spelers verboden bij een doelpunt met elkaar te juichen. Ideaal dus voor Cristiano Ronaldo! In Nederland LIVE op FOX Sports, maar ook wel ergens op een Duitse zender te vinden. Tientje op Haaland!

UPDATE: Hoppa, Haaland 1-0. Allemaal tientje gedaan makkers? Wij zijn naar het café!