Het wordt wel iets meer dan twee maanden hoor. Dit gaat zeker nog 2-4 maanden door zo, en daarna nog een jaar of 5 minimaal zeer zware economische crisis. Dan mag je wel naar buiten, maar heb je geen nagel meer om je reet te krabben. Is de horeca, wat er tegen die tijd nog van over is, ALS er dan nog iets van over is, weer open, heb je geen geld om het biertje te betalen.

Lang leve de lockdown! Hoezee! Nu ook nog even allemaal 24/7 mondkapjes gaan dragen. Laten we dat burkaverbod er ook maar uitgooien, dat is gewoon een wat mooier aangekleed mondkapje.