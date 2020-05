Sport, kom daar maar eens om tegenwoordig. Max Verstappen zit een beetje online te raggen in zijn simulator. We hebben darts. Kijken hoe Jelle Klaasen vanuit zijn eigen huis de pijltjes wel/niet met een iets te lange arm in het bord drukt. Prachtige gemiddeldes, op die Home Tour. En verder worden de duels momenteel vooral uitgevochten in de rechtbank. Zoals die tussen provinciegiganten SC Cambuur/De Graafschap en de elitaire kwasten van de KNVB. Er was 77% van de competitie gespeeld, maar de KNVB vindt (in tegenstelling tot grote competities als Frankrijk en Spanje) dat er maar niemand moet gaan promoveren of degraderen. Bedankt dat jullie 77% van het schooljaar hebben afgerond, leerlingen, het was allemaal voor niks en vorig jaar zit je gewoon weer in de vierde.

Alleen maar omdat de snavel van de ooievaar van ADO Den Haag te diep in de huig van Eric Gudde hing - RKC Waalwijk voetbalde het afgelopen jaar zo gruwelijk vervelend, die mogen niet meepraten, die moeten leren de bal drie keer naar elkaar over te spelen. Enfin, Cambuur en De Graafschap werden het kind van de rekening, ook door de schandalige interpretatie van een stemming (16 voor, 9 tegen, 9 blanco: dan doen we tégen, want er is geen meerderheid voor vóór).

Welnu, dat is dus een kort geding geworden. Lekker mijmeren over sport, naar een rechtszaakje kijken en als supporter van Cambuur of De Graafschap de vuist van de KNVB nóg dieper in je reet gedrukt krijgen, het kan allemaal deze ochtend. Onze makkers van FC Afkicken zijn erbij, die hebben NA DE KLIK een gezellige livestream met @Voetbaladvocaat in de rol van René van der Gijp. Moge de beste winnen, als het de KNVB maar niet is.