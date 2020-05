O o o wat is wetenschap toch belangrijk in tijden van corona. Je handen wassen is natuurlijk ook belangrijk, maar de wetenschap is misschien nog wel belangrijker. En het mooie van de wetenschap is: u kunt er zelf aan meedoen! Bij de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben ze bijvoorbeeld WERK voor iemand die komende vier jaar eens even een flink potje wil gaan wetenschappen over de vraag: In what ways do the performance of, referral to, and position on masculinity and homosexuality help explain the differences in the success of the populist radical right leaders and parties (i.e. LPF, PVV and FvD) in Dutch society and its constituent parts? Your main tasks will be to answer the research questions by connecting theories and concepts from the literatures on voting, leadership, media, masculinity, and homonationalism. Wij hadden hier eigenlijk nog nooit zo over nagedacht, maar het zal er wel op neerkomen dat je de hele dag columns van Matty Verkamman over de darkroom van Pim Fortuyn, interviews met die stomvervelende Lennard van Mil en/of dit soort verdiepende unieke online media kontent (flauw, red.) moet gaan analyseren. Tja. We kunnen nou eenmaal niet allemaal viroloog wezen. Succes met solliciteren! Inlezen kan DAARRR.