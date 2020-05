Het is al wekenlang hetzelfde liedje. Voordat Rutte iets bekend maakt over de domme lockdown, is alles al bekend gemaakt. De MSM beroepen zich op "bronnen", maar krijgen gewoon alles gratis toegespeeld, bewust en van hogerhand. Like clockwork, bijna als teamwork. Een brokje informatie in een envelop aan Clowntje Ronnie voor de Staatsomroep, een telefoontje naar de Tele, een aanbod aan het Algemeen Deugblad en wat restjes voor RTL. In de 48 uur aanloop naar de wekelijkse MinPersco over De Maatregelen is alles al uitgesmeerd en uitgelekt, al breed besproken en vooral: ter afleiding aangeboden. Zodat de regering de regie houdt over wáár het over gaat, en vooral waar het níet over zal gaan. Zelfs de ministers van dienst retweeten de persberichten die ze eerst zelf gelekt hebben, zoals Martin van Rijn hierrr bijvoorbeeld doet. (Persbericht in kwestie werd vanmorgen heel vroeg als mailing rondgepompt en bij RTL dus klakkeloos overgetikt).

Het gaat over kappers en terrassen en ondertussen niet over waar die miljoenmiljard mondkapjes voor de zorg blijven, waarom de verpleeghuizen in mortuaria zijn veranderd, hoezo er alleen op Jaap en zijn mensen wordt gevaren maar nergens de expertise van ondernemers, strategische managers of zelfs psychologen wordt aangewend om in een combinatie van factoren tot een exitstrategie te komen. En altijd zit er tijdens de persco's wel een NOS'er in de zaal die vraagt WaNnEeR wE WaT tErUgKrIjGeN voor het kapotsaaie (en grotendeels zinloze) thuiszitten, of een Persgroep-stasiredacteur die vraagt of er niet harder moet worden opgetreden tegen mensen die de zon opzoeken in een stadspark. Maar wel allemaal gulzig die politieke foie gras-voeding door hun strot laten persen, want alle M5M willen dat pushberichtje “terrassen 1 juno weer open” als eerste hebben.

De eerste paar weken was er echt een soort van paniek en zag je een soort onbeholpenheid, nu worden de PR-strategieën weer uit de kast gehaald want dat is het enige waar deze door vvd-marketing uitgeholde Coalitie van het Cynisme nog op terug kan vallen. Het gaat allemaal om beeldvorming en PR. Dagelijks gaan er in de voolichtersgroepen van corona-ambtenaren interne briefings rond (we hebben ze zelf gezien, via échte bronnen die de échte achterkant tonen), waarin in verontruste bewoordingen wordt gesproken over negatieve reacties op sociale media (vooral de minister van Clownsschoenen krijgt er van langs - goed zo Nederlandse internetters). Ondertussen zit De Jonge in zijn dagelijkse Huichelende HugoShows wel te pochen met tests waar we weinig aan hebben (en ontwijkt het ministerie alle vragen daarover), wordt Jaap van Dissel afgeschermd van kritische media terwijl hij steeds meer in een Ab 'Lekker vaak op TV' Osterhausje verandert en varen de coalitienarcisten van D'66 een compleet eigen koers, die zich enkel en volledig lijkt te richten op de belangen van Het Buitenland en waarin de zorg voor éigen volk en landgenoten uiteraard als een soort kwaadaardig nationalisme wordt afgeschilderd door Sigrid Al-Qouwe Qak.

We moeten ons tot dappere jongeheer Sywert wenden als we mondkapjes nodig hebben voor de zorg en de verpleeghuizen, die hij samen met een paar Hulptroepen-ondernemerspartijen (DIE WEL!) gecontroleerd importeert uit China - het land waar we deze hele viruszooi aan te danken hebben (of is dat racistisch, mmh?) en waar we nu op aangewezen zijn voor hulpgoederen. Die Mark en Hugo niet regelen, want die zijn druk met hun PR. Maar goed. Vanavond, 18u of zo, een persco met alles wat je al wist en niets dat je niet mag weten. Ga dus liever maar gewoon lekker naar buiten. Gezonder voor je dan je laten belazeren met belabberd Haags theater over een lockdown die per dag dommer wordt.

Sywert: 'Er zijn meer dan genoeg mondkapjes te krijgen'