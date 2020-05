We wantrouwden ze uiteraard, maar in de peilingen liep Biden al weken fors voor op Trump. Vorige week schreef Reuters nog dat "recent polls showed Trump trailing presumptive Democratic nominee Joe Biden by several points nationwide, as well as in battleground states such as Arizona and Michigan." VANDAAG, echter, kopt Reuters iets heel anders: "Biden's edge evaporates as Trump seen as better suited for economy, coronavirus response, according to a Reuters/Ipsos poll released on Tuesday." Bedankt China. Want mensen zien heus wel in dat met Biden aan het roer de VS geen schijn van kans maakt tegen het mondiale Chinese roofkapitalisme in een communistisch eenpartij-jasje. Stap 1, China op laten draaien voor de economische schade door de Amerikaanse staatsschuld van $1,1 biljoen aan China te cancellen. Zie Biden dat maar eens doen.

We need to talk about Biden