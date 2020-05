Corona OntbijtTV is van alle markten thuis: de transgenderspecial met Sunni en Naomi!

Muntz krijgt een lesje in policor taalgebruik en zal nooit meer de respectloze Amsterdamse term bouwdoos gebruiken. Waarom kent Van Amerongen over de hele wereld transpersonen (hij mag geen ladyboy en katoi meer zeggen van de dames) en wat gebeurde er precies tijdens de nacht dat hij met Dana International ging stappen in Tel Aviv?

Naomi legt uit wat Terfs en Swerfs zijn en Henk "Lola" Bakboord vertelt over de tijd dat hij met Sunny het Amsterdamse nachtleven onveilig maakt, en verzorgt tevens de dans! Yesim Candan wijdt uit over haar liefde voor de Turkse genderikonen Zeki Müren en Bülent "Diva" Ersoy, de huisvriendin van mevrouw Erdogan. En wat behelst die "24 centimeter" waar Naomi dol op is?



Presentatie: Arthur van Amerongen en Rob Muntz

Techniek: Willem Davids