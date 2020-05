Zouden jullie willen ophouden reclame te maken voor deze oplichter? Dit betreft niet in NL goedgekeurde mondkapjes. Hij heeft getracht ze tegen veel te veel geld aan ziekenhuizen en de overheid te verkopen, maar die vonden ze te duur voor ongeteste meuk.

Nu licht hij particulieren ermee op. Nogmaals; deze dingen zijn NIET goedgekeurd in NL. Dat wil niet zeggen dat ze niet goed zijn, dat zal ik meteen toegeven. Feit blijft dat deze oplichter meer dan een euro vraagt voor iets wat hij voor centen inkoopt. Dit soort kapjes kocht je in china in voor 1 á 2 cent per stuk. Hij had er nog een keer een kwartje voor kunnen vragen, maar EUR 1.19 per kapje, dan ben je gewoon een hele grote oplichter.

Verder, mondkapjes zijn helemaal niet nodig. Ze werken tegen verspreiding, dat spreek ik niet tegen. Echter het is helemaal niet nodig. Griep is er al jaren, en we hebben hier in NL nog nooit met mondkapjes rondgelopen vanwege griep.

Corona is ongeveer gelijksoortig besmettelijk als griep, en iets minder dodelijk. Mondkapjes gaan dragen is dus hele grote onzin en nergens voor nodig.

Corona is groot geworden door hyperspread-events. Carnaval in NL en duitsland, mardi gras in de USA, enzovoort. Hoewel Maurice de hond een pannenkoek is van het zuiverste water, heeft hij in deze kwestie wél gelijk; alle plaatsen waar corona ineens heel hard ging, is het terug te voeren op een evenement met veel mensen op elkaar gepakt in één ruimte.