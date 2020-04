Jaap Aap, aapt nog steeds de WHO na, die beweerde dat mondkapjes niet helpen.

Ik vind dat de WHO i.c. het RIVM de stelling of het wel of niet helpt helemaal niet moeten poneren. Ten eerste is het waar dat je er niet per se een epidemie mee kunt voorkomen, maar wel de mate waarin die epidemie de kans krijgt zich ongeremd te verspreiden.

Ten tweede, voor luchtweg aandoeningen en aanverwante problemen zijn mondkapjes juist gemaakt, mede om te voorkomen om iets in de lucht te verspreiden dan wel uit de lucht op te nemen; die dingen zijn er niet voor de lol. Ook functioneren ze om bijvoorbeeld bescherming te bieden bij werkzaamheden waarbij stof een rol speelt. Kortom allerlei functionaliteiten.

Een mondkapje kan de anderhalve meter situatie aanvullen en waarschijnlijk zelfs verkleinen. Geen discussie over mondkapjes is nu nog noodzakelijk.

En als iemand zich beter beschermd voelt bij het dragen van een mondkapje dan is dat gewoon een feit. Kennelijk denk hare Argentijnse er ook zo over.

Dus de mensen in de zorg en velen daarbuiten hebben gewoon behoefte aan mondkapjes. Zorg er dan voor dat er altijd voldoende op voorraad zijn.

Tot slot de vraag, die lui van de WHO, zijn dat (practiserende) artsen, medici of soortgelijke deskundigen of gewoon lui die het prettig vinden om een leuke functie te bekleden als hobby of zo.