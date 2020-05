Een nog gesloten mondkapjeswinkel aan de West-Kruiskade in Rotterdam. Importeur Michael Hu van Ostrichoo verkoopt hier vanaf komende maandag mondkapjes die hij zelf importeert uit China. (ANP Photo) En nu we het toch over mondkapjes hebben. Dit groteske slapstick theater van de lach-verhaal in de Volkskrant vandaag. Hoe Nederland faalde in de jacht naar mondkapjes. Wat een geknoei. Wat een gepruts. Wat een gefaal. Wie dit scenario inlevert voor een telefilm wordt keihard in de smoel uitgelachen door de beoordelingscommissie. Zoveel gefaal, dat gelooft niemand meer. Maar in Ambtenaristan Nederland gebeurt het gewoon. Dit zijn geen "geschokte tweets" van kamerleden meer, dit zijn ook geen kamervragen, ook geen spoeddebat of zelfs een parlementaire enquete. Dit is een Zaak voor het CoronaTribunaal.

‘Een schande’, bulderde Geert Wilders...