Vergeet niet dat veel moslimlanden zich nog in de middeleeuwen bevinden. En dat zijn de meer ontwikkelde moslimlanden. De rest is nog minder ontwikkeld.

En wat wisten wij nou in de middeleeuwen over virussen en bacteriën?

Ze weten niet wat een virus is en ze begrijpen het niet. En wat je niet begrijpt kan jou niks aandoen.

Plus dat in die landen het heel normaal is om door slechte hygiëne ziek te worden en dood te gaan. Dat is dan een straf van God, of iemand heeft een vloek over je uitgesproken.

Anyway, we zien het wel aan het einde van de vastenmaand Ramadan.

Overvolle ziekenhuizen zullen ze daar wel niet krijgen want dat kunnen de zieken niet betalen. Die gaan wel naar de moskee om te bidden voor genezing.