Hallo Politie Nederland. Nederland is een democratie met (op papier) vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid geldt ook (of nee: juist) voor mensen met een afwijkende mening, zoals bijvoorbeeld Jaap Stronks. Jaap (stond onder meer in dit door laffe haas Hans Nijenhuis verwijderde AD-stuk) geeft al een paar weken op volslagen hysterische wijze uitdrukking aan zijn afkeer van de manier waarop de Nederlandse regering met het coronavirus omgaat. Hij roept daarbij van alles waardoor het vrij logisch is om Jaap Stronks een vervelende vent te vinden. MAAR! MAAR! Als de politie bij zo iemand, die nooit op wat voor manier dan ook heeft laten blijken op het punt te staan geweld te gebruiken, over de vloer komt, wordt die persoon direct aangetast in zijn vrijheid van meningsuiting. Zelfs als hij niet wordt verhoord. Zelfs als hij niet wordt aangeklaagd. Iedereen, dus ook Jaap Stronks, moet op een vrije manier kunnen meedoen aan het publieke debat, zonder dat de FUCKING POLITIE OVER DE VLOER KOMT OMDAT HIJ DE VERKEERDE MENING HEEFT. Juist nu de politie om begrijpelijke reden nog meer macht krijgt, is dit soort misbruik van het geweldsmonopolie simpelweg onacceptabel. Kap daar mee. Dan kappen wij met bloksnorren plakken op korpschef Erik Akerboom (okee dat is gelogen, daar kappen we niet mee).