De politie heeft gisteren blogger Rypke Zeilmaker gearresteerd en weer heengezonden. De arrestatie van Zeilmaker leidde tot enige paniek onder twitteraars met een aluhoedjes-radar die nog slechter staat afgesteld dan de gaydar van Erica Meiland. Nederlandse Leeuw Rutger van den Noort gaf de politie een deadline om antwoord te geven op zijn dringende vragen en blijft benieuwd naar de details (tip: lees even door, Rutger!), FvD-Statenlid Ilze van Rozendaal roemde Zeilmakers 'gezonde verstand', PVV'er René Dercksen wist dat de klimaatmaffia het heeft gedaan, oud-senator Kees de Lange had het over 'Macronisme' en kon zich niet voorstellen dat 'de mildheid zelve' iemand had bedreigd en vandaag noemt Eerste Kamerlid Ton van Kesteren (PVV) Zeilmaker 'de meest scherpe journalist van het moment'.

Misschien kennen die mensen dan een andere Rypke Zeilmaker. Wij hadden namelijk nog nooit van meneer Zeilmaker gehoord, maar toen we dit opzienbarende stukje (inmiddels verwijderd, mirror) op zijn malle blog lazen dachten we nou niet meteen aan een 'klimaatwetenschapper' met 'gezond verstand' die 'de mildheid zelve' en de 'meest scherpe journalist van het moment' is. Uitgeverij de Blauwe Tijger maakte het nog bonter en speculeerde dat een paar onnavolgbare aluhoedjes-interviews met Tom Zwitser "de waarschijnlijke reden van de arrestatie" zijn. Even later zou het om belediging gaan en was de persvrijheid (waar kennen we die ook alweer van?) in gevaar: "Zeer waarschijnlijk gaat het allemaal over de windmolenmaffia!" Maar goed, vandaag gaat Rypke het allemaal uitleggen.

Nou. Wij hebben een ander vermoeden. NRC Handelsblad meldt namelijk dat Zeilmaker is aangehouden voor het bedreigen van een Friese ambtenaar en dat zou zomaar eens kunnen kloppen. In dit topic (ook verwijderd, gaan we de mirror niet van online pleuren om de trollen niet te voeren) schrijft Zeilmaker onder een foto van een ambtenaar 'Fut Doadskoppe'. Dat is een van zijn favoriete uitdrukkingen en betekent 'Meteen doodschoppen' in het Fries. Verderop schrijft hij ook nog "Er rest ons slechts 1 optie, waarop hun bazen doelbewust aansturen, waar je het altijd verliest. Fut Doadskoppe" onder bovenstaand fotootje + onderschrift. Volgens Rypke heeft hij 'uiteraard niemand bedreigd', maar kom op zeg. Er zijn er voor minder opgepakt.

Op zijn Facebook meldt Zeilmaker ook dat hij 'natuurlijk' niet meeging toen de politie hem daarom vroeg, omdat hij niet wist waarom hij werd opgepakt. Dat krijg je ervan als ze zo veel onsamenhangende drek op het wereldwijde internet pleurt. Hij klaagt erover dat hij een rugblessure heeft opgelopen omdat hij door vier agenten tegen de grond is gewerkt en dat zijn handboeien te strak zaten. Wij snappen wel dat iemand die zichzelf met een bijl in de hand fotografeert en eronder schrijft "We moeten de milieubeweging met wortel en tak uitroeien tot de laatste metroman" door de politie hardhandig wordt aangepakt als hij zich tegen zijn arrestatie verzet. Maar we zijn benieuwd naar Rypkes verhaal.

UPDATE: René Dercksen heeft zijn klimaatmaffia-tweet verwijderd en krabbelt een beetje half terug.

UPDATE: Ook Ilze van Rozendaal heeft haar tweet verwijderd.



'Bedreiging'