Over de reden voor het totaal onverwachte optreden van de politie tast ze in het duister. Volgens de immigratiedienst is haar uitzetting geen administratieve kwestie. ,,Ze hebben het er over dat ze informatie hebben waaruit zou blijken dat ik een gevaar ben voor de nationale veiligheid’’, zegt Boersma verontwaardigd. ,,Mogelijk is iemand er met mijn identiteit vandoor’’, zegt ze. ,,Ik heb niets op papier gekregen waaruit blijkt waarom ik word uitgezet.’’ Geëmotioneerd zegt ze: ,,Ik wil niet weg. Mijn leven is hier. Wat moet ik in Nederland gaan doen?’’

1) "Mijn leven is hier." Het wicht is ondertussen 30 jaar en geruime tijd in Turkije en heeft niet door welk een gribusbende het daar is? Geen enkele medelijden met haar.

2) Ze is heel verontwaardigd. Ze doet in elk geval heel verontwaardigd. Dit zie je altijd bij idealisten die in het buitenland dat buitenland beoordelen volgens eigen verwende maatstaven.

Als je in Turkije woont moet je rekenen op de Turkse rechtvaardigheid. Niet op logica, niet op redelijkheid, niet gepamper met een pro deo advocaat of iets dergelijks. En ze woont er lang genoeg om te kunnen weten hoe de vlag hangt daar.