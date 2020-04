Sowieso altijd typisch dat de enige vorm van geaccepteerd nationalisme in dit land bestaat uit de blinde devotie aan één of andere Duitse maffiaclan, met aan het hoofd een of andere plofkop met beperkte intellectuele vermogens. Die wordt dan aanbeden door alle debieltjes met hun oranje vlaggetjes.

Stel je voor dat je eens wat rationeel nationalisme zou invoeren zoals economisch nationalisme in de vorm van een eigen valuta die niet gebaseerd is op helikoptergeld, of het idee van een verzorgingsstaat die wordt beperkt tot een gelimiteerde homogene culturele groep mensen, omdat deze onhoudbaar is als de hele wereld er van mee kan profiteren. Of nationalisme dat bestaat uit een restrictief immigratiebeleid in een extreem overbevolkt land. Of nationalisme dat gebaseerd is op een nationale zelfbeschikking in plaats van dat alle macht wordt overgedragen aan één of ander ondemocratisch EUSSR gedrocht dat nergens over en aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. Nee dan ben je volgens aldie mafklappers in dit land een nazi....