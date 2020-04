Pannetjes, die nat worden: we hadden ze al een tijdje niet meer gezien. Jawel lieve mensen in Nederland. Het gaat vandaag, den achtentwintigchsten aprillo, eindelijk weer eens oer-Hollands regenen. En dat was hard nodig ook, door al die droogte vlogen er overal in het land bossen in de fik en beregenen boeren in het Oosten en het Zuiden zich nu al het leplazarus. Bovendien past al dat naar beneden komende water prima in de anderhalvemetereconomie, want afstand houden gaat nu eenmaal net iets makkelijker als je allemaal lekker binnen zit. Niet zo neerslachtig dus. Wij hebben er zin in!