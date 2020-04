Er stroomt twee miljoen liter water per seconde via de Rijn de zee in, maar in Nederland is droogte. Een rivierdelta die klaagt over droogte. Het sterft hier van de ingenieursbureau`s, internationale aannemers en gigantische offshore bedrijven, maar water van A naar B krijgen is een brug te ver?!

Kijk, dat je in een halve woestijn als Australië een bosbrand niet uitkrijgt, snap ik, maar dit?! We hebben compleet voorspelbaar, normaal weer. Het is geen hittegolf, het kan rustig droger en tien graden warmer. Als de hulpdiensten dit al niet aankunnen zijn ze compleet kapotbezuinigd. Volledig met de grond gelijk gemaakt.

Een geintje wat we eerder in de zorg gezien hebben: www.youtube.com/watch?v=pr6H3PyzvkE De intensieve zorg werd onder kabinetten Rutte 1, 2 en 3 gehalveerd, en daarna in deze crisis met veel eigenroem en ten koste van het personeel tijdelijk fors overbelast.