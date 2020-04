Kudimbana mei 2045.

In Europa woedt al een tijdje het Hars1-Novib-44 virus. Er heerst armoede, verwarring en cholera. Na de dood van de laatste Europese leider Fruncker in 2034 maakte de toenmalige Chef Europa Friedrich Zimmermann in een vlaag van verstandverbijstering het hele vermogen van de EU in 1 keer over aan de Republiek Kudimbongo, een nieuw gevormde staat in Oost-Afrika, een van de rijkste regio's ter wereld. Terwijl in Amsterdam, Berlijn en Parijs de mensen in lompen over straat gaan en zelfs in afvoerputjes op zoek moeten naar eten speelt vanavond in Kudimbana, de hoofdstad van Kudimbongo, de plaatselijke FC tegen de Aleppo Giants om de Wereldbeker voor clubteams. Sinds 2033 is nooit meer iets vernomen van het oude Real Madrid, waarvan de meeste aanhangers zijn gestorven en inmiddels bijgezet in het lokale Palacio de Hielo na afloop van de derby tegen Atletico, een biologisch bom ten tijde van Wars-2.

De Aleppo Giants winnen uiteindelijk verrassend de titel en terwijl hun fans, uitsluitend bestaande uit apothekers en hoogopgeleiden, hun feestje vieren, neemt President Hudimbono het woord en wijst met trots naar het schitterende stadion, de overvolle lounges en het dankbare publiek. Hudimbono dankt de mensen voor hun discipline, hun moed en creativiteit. Op het grote LED scherm verschijnt een boodschap voor steun aan Europa met beelden van een bosbrand in de Peel en zandstormen in Polen en Liechtenstein. Mensen kunnen doneren op Giro 555, want deze mensen hebben het pas echt zwaar. Ze hebben niets meer, zelfs geen voetbal, zelfs geen scholen, alleen nog corrupte politici en vagabonden.

De volgende dag blijkt dat Kudimbongo KUD 4 miljard (omgerekend EUR 3 ton) bijeen heeft gebracht voor het zieltogende Europa. Een fractie van een fractie van het bedrag dat Zimmermann 11 jaar eerder aan Kudimbongo overmaakte. De mensen zijn desondanks tevreden, voorlopig even geen beelden meer uit Europa, de aflaat is betaald. Volgend jaar pakt FC Kudimbana hopelijk wel de Cup met de grote oren.