Ik snap die zuidelijke landen niet. Als ze zo graag solidair willen zijn dan werkt dat beide kanten op, dus ook je aan de afgesproken regels houden en zorgen dat je in de juiste positie komt om een tegenvaller te kunnen opvangen.

Als het schreeuwen om gratis geld, en de facto de definitieve overdracht van onze noordelijke welvaart naar de zuidelijke bodemloze put, het enige is wat ze kunnen en dat ze huilie doen als ze hun zin niet krijgen dan rest hun maar een mogelijkheid. Dat is de eer aan zichzelf houden, en samen met Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, en Griekenland UIT de EU én de euro stappen om vervolgens een eigen clubje op te richten met hun eigen munt en ongebreidelde solidariteit.

Helaas zal het nooit zover komen omdat ze dat nooit en te nimmer kunnen financieren door de voor hun dan hoge rentes op de kapitaalmarkt.

Helaas zullen we ze er ook nooit uit kunnen trappen omdat die regelgeving ontbreekt in de EU (mislukte kansen in Maastricht en Lisabon), zo jammer om geen stok achter de deur te hebben als je die zo hard nodig hebt.

Ook helaas dat Duitsland en de andere noordelijke landen niet meer openlijk een blok vormen tegen het zijdelijke/oostelijke deel van de EU en dan ook gewoon de rug recht houden! Niet zoals Duitsland telkens doet en op het laatste moment Frankrijk maar weer tevreden wilt stellen omdat die zich beroepen op schuld van WW2...

Uiteindelijk zouden we terug richting een handelsunie moeten gaan, met daarbij geharmoniseerde richtlijnen voor producten en dan kan een muntunie ook nog wel mits iedereen zich aan de regels wilt houden.

Het nu trouwens roepen dat je in een oorlog bent gaat wel ver. Natuurlijk het is een bizarre situatie, covid-19 Is vervelend omdat het de aggresive eigenschappen van SARS met de overdraagbaarheid van griep combineert, maar uiteindelijk hoort sterfte ook bij het leven. Tuurlijk, als we dat zoveel mogelijk kunnen voorkomen moeten we dat doen, maar niet ten koste van alles in de samenleving. Het reizen met China (daarna Italië en nu eigenlijk ook New York) had eerder aan banden gelegd moeten worden, maar hele samenlevingen platleggen is overkill voor het feit dat je een kwetsbare groep wilt beschermen die een beperkt deel van de populatie vormt. Het zou mijn inziens logischer zijn om meer het Zweedse voorbeeld te volgen en dus de kwetsbare groep deels in quarantaine te zetten ipv iedereen.