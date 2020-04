De zinloze statistiekjes van de dag. Getalletjes die niks zeggen en waar je geen conclusies aan verbinden, en al helemaal geen beleid op kan maken en dus.... iedereen doet precies dat. Conclusies trekken, vergelijken met gewone griep, diarree, sars, of whatever. Onzinnige conclusies. Onzinnige argumenten voor beleid.

De hoeveelheid doden is niet interessant. Tragisch voor de patiënten zelf, familie en vrienden, maar voor beleid: niet ter zake doend. Ik heb het al vaker geschreven hier: het enige getal dat interessant is voor beleid: het percentage van besmettingen die tot de ziekte en leiden en ziekenhuisopname behoeven, afgezet tegen de zorgcapaciteit, (in bedden, apparatuur, medicatie en beschermingsmiddelen, maar vooral ook personeel). Dat is het enige dat telt, maar die cijfers krijgen we niet. Zijn ook amper te achterhalen en zelf te berekenen.

Zodra Corona procentueel niet meer capaciteit van de zorg vraagt bovenop elke andere ziekte die we in de maatschappij hebben, als we het dus kunnen gaan beschouwen als een ernstige griep, en de reguliere zorg weer als normaal kan worden hervat, dan kunnen we de maatschappij weer helemaal open gooien. Wat we dus moeten weten: wat de is besmettingsgraad (I.e hoe makkelijk krijg je het) en wat is het percentage ernstige zieken als gevolg van besmetting en wat is de exacte extra capaciteit van de zorg (nou, die laatste blijkt dus niet al te groot. Met een paar honderd extra opnames per dag landelijk, ligt het hele systeem al plat.)

Dat zijn de wezenlijke getallen. En het zou kabinet en RIVM sieren als ze dat eerlijke verhaal vertellen. Het gaat niet om mensenlevens redden (als je het krijgt en je moet opgenomen worden... tja, er is geen medicijn, er is alleen monitoring en beademing. Dus of je gaat dood of niet. Hard, maar eerlijk). Het gaat niet om voorkomen dat mensen doodgaan, het gaat erom dat je de zorginfrastructuur overeind houdt. Valt die, dan valt de maatschappij als domino steentjes ook om. Dus al die “maar de economie!” Roepers en iedereen die denkt dat “de economie en banen en mkb opgeofferd wordt om mensenlevens te redden”. Nee, daar gaat het dus niet om. Als we niets zouden doen, geen maatregelen, geen lock down, hebben we hier binnen 2 weken Wuhan en Lombardije taferelen. Nog erger, waarschijnlijk. En dan is de maatschappij en de economie en de banen en de MKB ook FUCKED.

En je kunt van elk beleidsscenario maar eentje kiezen. Je kunt het niet even over doen.

Als noot terzijde: interessant artikeltje uit Quillette over besmettingshaarden.

quillette.com/2020/04/23/covid-19-sup...