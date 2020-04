www.rt.com/news/486425-covid-19-mutat... De mutaties van Covid-19 zijn onderschat, hebben Chinese wetenschappers ontdekt. De virus strains in Italië en Spanje zijn dodelijker dan die in China, en zelfs bij de 'minder dodelijke' variant kampen patiënten (onderzocht zijn twee tussen de 30 en 50 jaar oud) ook na de genezing met zeer ernstige symptomen.

" Een team van Chinese wetenschappers heeft tientallen nieuwe coronavirusstammen gevonden, waaronder enkele die de cellen van een gastheer sneller vernietigen dan andere. Nu waarschuwen ze dat de meest agressieve soorten zich over Europa en New York hebben verspreid.

Het vermogen van het nieuwe coronavirus om te muteren is eerder enorm onderschat, zegt een team van de Chinese Zhejiang University, onder leiding van professor Li Lanjuan, in een nieuwe studie. De groep vond maar liefst 33 virusmutaties bij slechts 11 coronaviruspatiënten die ze in de stad Hangzhou onderzochten.

De onderzoekers zeggen dat 60 procent van de soorten die ze ontdekten helemaal nieuw bleek te zijn. In een zorgwekkende ontwikkeling ontdekten ze ook dat de mutaties van het virus de dodelijkheid rechtstreeks beïnvloeden. Uit hun onderzoek bleek dat het meest agressieve type Covid-19 een virusbelasting kan veroorzaken die 270 keer groter is dan de minst krachtige.

Ondanks dat in dit onderzoek slechts 11 van patiënten afkomstige isolaten werden geanalyseerd, hebben we een overvloed aan mutatiediversiteit waargenomen, waaronder verschillende grondmutaties voor verschillende grote virussenclusters die nu wereldwijd circuleren, 'aldus de studie.

De virusbelasting is de maat voor de hoeveelheid ervan in een bepaald volume lichaamsvocht, meestal bloedplasma. Het laat met name zien hoe snel een ziekteverwekker zich door het organisme kan voortplanten en zijn cellen kan vernietigen. Helaas voor Europeanen lijkt een van de meest agressieve soorten die door de Chinese wetenschappers is gevonden, vergelijkbaar te zijn met de soort die zich over het hele continent heeft verspreid, met name Italië en Spanje, de voordruk van de studie gepubliceerd op de website medRxiv.org onthuld op Zondag.

Dezelfde soort kwam van Europa naar New York, dat sindsdien een van de zwaarst getroffen Amerikaanse staten is geworden. De Amerikaanse westkust lijkt echter te zijn geïnfecteerd door een andere, minder dodelijke soort die rechtstreeks uit China is aangekomen.

Desalniettemin betekent dit niet dat degenen aan de westkust minder reden tot bezorgdheid hebben, omdat zelfs minder krachtige soorten een ernstige aandoening kunnen veroorzaken, waarschuwt het team van de Zhejiang University. Ze merken op dat twee van de geobserveerde patiënten van in de dertig en vijftig, die een zwakkere stam opliepen, nog steeds ernstige symptomen hadden.

Maar het belangrijkste is dat de wetenschappers zeggen dat hun ontdekkingen de ontwikkeling van het broodnodige vaccin zouden kunnen beïnvloeden, omdat een one-size-fits-all oplossing mogelijk niet werkt in het geval van Covid-19.

"Hoewel de ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins dringend is, moet rekening worden gehouden met de impact van deze accumulerende mutaties, met name de oprichtende mutaties, om mogelijke valkuilen te vermijden", zegt het team.

Wereldwijd heeft het nieuwe coronavirus tot nu toe meer dan 2,3 miljoen mensen besmet en meer dan 170.000 levens geëist."