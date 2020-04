Ja tuurlijk, dat roept lekker op de sosjaalmediaas: Een grof schandaal!

In werkelijkheid is er niemand IC-zorg ontzegd maar kiezen en kozen mensen er al niet voor om op 80-jarige leeftijd met een ernstige ziekte te sterven op een klinische IC maar liever thuis of in het verzorgingshuis. Beetje tendentieuze journalistiek wordt hier bedreven.

In werkelijkheid heeft corona ons een dienst bewezen: heel veel niet-noodzakelijke zorg is achterwege gebleven en het is zaak te onderzoeken wat we daarmee kunnen voor de toekomst.

Ik ben een tijd geleden met mijn zoontje bij de huisarts geweest en als ik zie waarmee de wachtkamer vol zit (bijzonder veel vrouwen, ogenschijnlijk in behoorlijk goede gezondheid) en hoe lang de consulten duren, dan weet ik zeker dat we in Nederland een hoop zorgcapaciteit verknoeien aan gezeur. En dat is nu plotsklaps niet meer nodig gebleken, behoudens spoedgevallen en vast en zeker zeer ongemakkelijke tijden voor mensen die een nieuwe heup of zo nodig hebben.

Dus denk zelf eens goed na over welke zorg nu wel en niet belangrijk is en of mensen iets tekort gedaan is. Ik weet vrij zeker dat dit bijzonder meevalt.