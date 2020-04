Toch wel een paar kanttekeningen te plaatsen. 'Turkije nu meer gerapporteerde gevallen dan China'... ja, gerapporteerde gevallen. Dat zegt niks, China sjoemelt overduidelijk. Daar is Erdo als het hem uitkomt ook niet vies van, maar gaat me er om dat dat statistiekje niet zo veel zegt. Mortaliteit valt in Turkije nog wel mee, maar dat hangt natuurlijk af van de curve.

Ik heb in Istanbul gewoond en gewerkt, en heb er nog vrienden. Die geven aan dat de gezondheidszorg het boven verwachting goed heeft opgepakt; veel testen, aardige kwaliteit zorg, at least in Istanbul, etc.

Blijft een land met twee gezichten en de relifanaten blijven natuurlijk een probleem. Er zijn gevallen van Mecca-terugkeerders die tijdens de quarantine bruiloften (op kleine schaal, 150 bezoekers maar) hebben gehouden. Geloof dat de genenpoel er niet onder lijdt als Corona daar zijn/haar werk doet.