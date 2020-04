Deze keer geen last minute kabels verwisselen, beter licht in de kelder en een andere tafelschikking maar vanavond heropenen we de horeca, serveren we een sjippie en bezoeken we de bioscoop met livestreamgast Martin Koolhoven (films). We gaan praten over Cultuur in tijden van Corona. Kroegen dicht, bioscopen gesloten, theaterladders omgevallen en alle festivals foetsie. Dat is niet alleen zuur voor de Ontspanning Zoekende Mensch, maar ook voor de makers, de uitvoerders en en enorme opbouw- en servicewereld die er achter alle evenementen schuil gaat, van bardiensten tot beveiliging en van lichttechniekers tot geluidstafelaars. Wat te doen, wat te doen? Vanavond vanaf 21:00 uur proberen we het anderhalve meter beter te weten te komen, in het GSTV Coronacafé op het GeenStijl YouTube-kanaal. Abonneer!

De Stof Opwaaiende Generale Ruis-Repetitie van vorige week