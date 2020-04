En al die data die door de drones wordt verzameld moet real-time worden verzonden en bewerkt. Want tja, de popo moet binnen 5 minuten bij je kunnen zijn. Om je te bekeuren. Want anders heeft het geen zin, we moeten levens redden, immers.

Goh, waar hebben ze die 5G toch voor nodig? Nou, daarvoor dus. Om iedereen zonder Corona-app op de telefoon (waarvoor 5G ook heel handig is) toch in de gaten te kunnen houden. Maar als dát opmerkt of suggereert, dan ben je wappie.

Dan komt @Mosterd weer met een filmpje van een totaalmalloot die niet weet waar die het over heeft om kritiek op 5G te smoren. Want het moet gewoon doorgaan natuurlijk. Want het is ook zo ontzettend handig voor de deurbelcamera’s en de automatische garagedeuren voor de Tesla, die zelf de bandbreedte ook nodig heeft voor alle bevelen, nieuwe programma’s, updates van Elon Musk en natuurlijk om de Tesla Motorcompany te vertellen waar jij allemaal geweest bent. Best veel mobiel dataverkeer.