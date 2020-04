We kijken iets vaker Lockdown Zondag met Lubach tegenwoordig en dat is niet omdat we toch nergens heen kunnen, maar omdat de man zinnige dingen zegt. En dat zeggen we weer niet omdat we zelf vorige week het ingewikkelde onderwerp "corona, apps & privacy" zelf al behoorlijk uitgediept hadden. Dat zeggen we omdat je soms echt even een kwartiertje nodig hebt om de mitsen, maren en GROTE GEVAREN van function creep tot je te nemen. Die kun je, zoals Lubach ook uitlegt, niet terugbrengen tot een "Zou u 'm installeren ja/nee" poll van iets te gretige handhaafkrant AD.nl. Nog gekker, we gaan hier zelfs dat onuitstaanbare NRC Handelsblad citeren (da's ook gymnasiumlinks, maar dan gespeend van iedere humor), waar een van de laatste der mohikanen van vrijheidsbesef en machtskritiek Maxim Februari de vinger pijnlijk op de privacy legt: "De corona-app heet onderdeel te zijn van een ‘exit-strategie’, maar is in werkelijkheid deel van een ‘intro-strategie’. Er wordt een nieuwe manier van besturen geïntroduceerd."

Pandemiebestrijding ter bevordering van de volksgezondheid en privacy zijn géén uitwisselbare waarden. Ze zijn beiden onderdeel van dezelfde beredenering, en we mogen niet - zoals de Europese Unie zo cynisch doet met haar eigen schaalvergrotingsbelangen - de fout maken om het een snel voor het ander uit te wisselen. Daar moet diep, lang, hard en zorgvuldig over nagedacht worden. Want Chinese toestanden liggen sneller op de loer dan je denkt. Je hoeft (wederom in verwijzing naar de EU, maar ook naar D66) maar te kijken naar hoe de discussie rond """nepnieuws""" zich ontspon afgelopen jaar om te weten dat overheden echt niet per definitie het beste met je vrijheid, privacy er daarmee dus je gezondheid voor hebben. Dus ons welgemeende advies: kijk ff Lubach terug en lees ff Maxim Februari, want Hugo de Jonge heeft écht geen idee, en de mainstream media blaten desondanks alles na wat hij zegt.