Er zijn in Amsterdam allerlei noodlocaties voor daklozen, waar ook 'mannelijke vreemdelingen' rondhangen. Eritreeërs, Ghanezen en Nigerianen die in afwachting zijn of ze in ons land mogen blijven. Krijgen ze bed, bad, peuken, vreten, wifi, paar aaien over de bol, overheerlijke knuffels van Groot Wassink, de hele rambam. Is het weer niet goed hoor: de Hollandse pot is niet te vreten. Er heerst 'onrust' om de aardappelpuree. "Een paar dagen geleden heerste er wat onrust onder de mannen. Toen heb ik er een paar bij mij geroepen en vertelde ze mij dat ze liever geen aardappelpuree aten. Dat vonden ze te veel op babyvoeding lijken." Misschien kan iemand ons even wat uitleg geven over de haute cuisine in Eritrea, het Michelinsterrenvoer in Ghana of waarom die zeur-Nigerianen dan niet gewoon hun eigen afhaalvoer bestellen bij een restaurant naar keuze, als ze het allemaal zo goed weten. Of heeft die Nigeriaanse prins soms weer z'n knaken niet overgemaakt.