:

Zelfde is hier in Australie gedaan: vluchten naar het buitenland gestaakt. Binnenland ging wel door.



Dat werkte hier prima.



Het probleem met de VS is vermoedelijk dat het overal elders mis ging. Dan houd je het niet buiten. Dat is hier uiteindelijk ook niet gelukt. Vertragen is wel gelukt. Hier, zowel als in de VS.



Die tijd is hier gebruikt om voorbereidingen te treffen. Dat heeft goed gewerkt. Het probleem is echter:



Die voorbereidingen zijn op het niveau van de staten, niet op nationaal niveau. Dat is niet Trump. Dat zijn de gouveneurs van de staat New York, New Jersey, Michigan, etc.. Dat is in Australie zo. En in de VS ook. De ziekenhuizen vallen onder de states, niet de feds.



Al die plaatsen waar het zo ontploft is, zijn bijna allemaal Blue states.



Die jongens hebben de bal laten vallen. Niet Trump.

Geeft de media geen bal om, natuurlijk. Die hebben weer een (valse) aanleiding om gewoon door te gaan met hun Orange-man-bad loops.