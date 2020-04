De WHO is onder huidig bestuur een spreekbuis van China.........en heeft duidelijk gefaald.

“De uitbraak in China is mild” – “De voorzorgsmaatregelen in China zijn uitstekend!” – “Geen enkel land zou zijn burgers moeten evacueren!” – “Geen enkel land zou moeten stoppen met zijn vliegverbindingen naar China!” – “Taiwan kan geen lid worden van de WHO!” – “Het heet´Taipeh en omringend gebied´!” – “We zullen voor het virus niet de naam ´China´ of ´Wuhan´ gebruiken, omdat dit Chinese gevoelens kwetst.”

Juist dus van Trump om het geld in te trekken. En hij is de enige met ballen om het te doen. Anderen zouden alleen maar klagen over de WHO maar geen actie ondernemen.

Uiteraard zijn veel media weer woedend op Trump............maar ze zijn niet kritisch op China en de WHO.