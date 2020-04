En door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid nog wel. "We zien bijna geen congestie of reistijdverlies meer op het Rijkswegennet. De filemeldingen hebben nu vaak alleen betrekking op de gevolgen van ongevallen. De daling in het verkeer op de weg is het grootst in de spitsperioden, omdat er veel minder woon-werkverkeer is," bevestigt onderzoeker Jan Francke. "De terugval komt vooral doordat mensen vaker thuisblijven omdat ze thuiswerken of het werk tijdelijk stilligt, er geen evenementen meer zijn en omdat ze het advies ‘blijf zoveel mogelijk thuis’ opvolgen", licht de redacteur toe.

De cijfertjes zijn misschien wel bij benadering interessant. Als de quarantaine 3 maanden aanhoudt is er dit jaar "bijna 10 procent" minder verkeer dan in 2019. Als we een jaar lang op slot blijven neemt het verkeer met 33% af. Ook verwachten ze dat het vrachtverkeer een langere periode na de quarantaine lager blijft, omdat mensen tijdens de quarantaine te weinig geld hebben verdiend om uit te geven aan dingen die vrachtverkeer vereisen. Arme ondernemers.