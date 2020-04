Volledig gelijk uiteraard, maar zo gaat dat met zachte heelmeesters. Veel Nederlanders zouden geen andere corona-aanpak accepteren die de problemen sneller onder controle zou krijgen. We waren slecht voorbereid en sinds het begin zijn we ook nog eens terughoudend met isoleren, testen en behandelen. Nederland heeft er een handje van om problemen te laten etteren om maar niet teveel dwang te moeten uitoefenen. Gewoon voor je uit schuiven, wachten tot "de wetenschap" het allemaal honderd keer bewezen heeft, geen experimentele behandelingen, geen preventief beleid. Mag allemaal niet. Nog steeds wordt er amper gecontroleerd op vluchthavens, stations, grenzen of andere plekken waar veel mensen langs komen. We doen het gewoon niet. Dit is geen Nederlandse tolerantie meer, dit is extreme naïviteit en een infantiele neiging naar garanties en zekerheid.

Ik merk dat ik wat begin te overdrijven, maar het algemene punt blijft staan. We hebben een andere vorm van politiek nodig, ander leiderschap. Geen managers zoals Rutte, Hugo en hun vele voorgangers. Zoals het er nu uitziet zitten we tijdens de volgende verkiezingen in een dikke recessie, dus wie weet.