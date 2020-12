Gister riepen we ondernemers in nood op een gratis advertentie op GeenStijl te laten plaatsen. We ontvingen er 34, en die smeren we in volgorde van ontvangen uit over 3 redactioneel-commerciële topics. Hier de eerste 11!

Maak december de moeite waard op Holland's High!

Make Holland High Again! Truffels - omdat paddo's verboden zijn. Wietzaden, omdat coffeeshops te duur zijn en om 8 uur sluiten. Happy Caps om nog enigszins een happy Christmas te ervaren. Kortom, december de moeite waard maken doet u op Holland's High. En misschien doet u zelfs nog een inzicht op 2 op.

Word eindelijk toonbaar met mannenproducten van Joucke's Barbershop

Voor de dag komen, u zou het maar moeten. Gelukkig is hier dus dé baard/gezichtsverzorgingslijn voor echte nozems. Scheerspullen, baardspullen, huidspullen en geuren van Joucke's Barbershop uit de Achterhoek. En dat allemaal met 20% korting voor GeenStijl-lezers, met kortingscode "geenstijlbedanktenfckrutte" (zonder de aanhalingstekens hè). Doe er uw voordeel mee op de huwelijksmarkt, strijders.

Eindelijk een gelukkig huwelijk met Relatie- en psychotherapie Den Bosch

Allemaal niet meevallen is wat het doet. En natuurlijk trekt dat zijn weerslag op uw psyche en die van de dame of heer naast u op de bank. En dan wordt ook nog verwacht dat u door dezelfde voordeur kan. Nou, daar kan zelfs de meest koene medelander soms wel wat hulp bij gebruiken EN DAT MAAKT U DUS ABSOLUUT NIET MINDER MANS. En dat niet minder mans zijn doen we voorts dus bij therapeut Johan de Jong te Den Bosch, uiteraard ook telefonisch te bereiken vanuit de rest van het land.

#LearnToCode! Soort van. Videoproductie, Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, WordPress, MailChimp en meer van die zaken die nu gewoon eenmaal nodig zijn om uw eigen merkje van de grond te krijgen. Dat leert u dus bij Martijn Van Weeghel (bloedmooie graphic Insta). Want hij verzorgt al 11 jaar lang de beste trainingen voor grafische software, en werd twee keer uitgeroepen tot de Beste Opleider van Nederland (!). Check zijn riante cursusaanbod hier op Easy-123, en leer zowaar een rendabele vaardigheid bij tijdens deze lockdown!

Geef blijk van SMAAK met een Fine Art Print

Zoals mannenvogels indruk maken met hun nestje, doen mensenmannen dat, ja eigenlijk ook gewoon. En dat is zo makkelijk allemaal niet, want in principe zijn wij de mannen tevreden met een tafel, stoel, tv en misschien zelfs een bank maar dan vinden we het wel weer netjes. Enfin, een beetje stijl in de tent aanbrengen, dat doet u dus bij Digital Artwork Fine Art Prints door Sjoerd Smit. Vooral over z'n auto- en motor-kunstwerken zijn we erg over te spreken. Maar z'n contemporaries mogen er toch ook echt wel zijn hoor. En dan zijn er ook nog volledige customs te bestellen! Fix er snel eentje hier.

Deze lockdown weer helemaal jezelf met GAYTOYS.NL

Jongens, laten we gewoon ophouden elkaar voor de gek te houden. Wij willen u en u wilt ons. Maar elke romance kan wat smeermiddel gebruiken en die koopt u voorts dus enkel nog bij GAYTOYS. Een soort gaytoys, maar dan GESCHREEUWD van genot. Zitten met vrijwel alle producten zo'n 20% onder de prijzen op b0l.cum. Dus al uw benodigdheden voor al uw mannenliefde haalt u HIER BIJ GAYTOYSPUNTNL!

Bekijk het eens van bovenaf met Drone-Aviation.nl

Een ander perspectief, wie kan dat nou niet gebruiken op z'n tijd. En u hoeft het niet eens zelf te doen. Want de makkers van Drone-Aviation.nl zijn uw persoonlijke surveillance-luchtmacht. Volledig gecertificeerd, en door klein te blijven werken ze tegen de laagste tarieven. Luchtopnames, zowel video als foto van alles dat mooie beelden oplevert! Leuk voor vastgoed, bruiloiften, verenigingen als de scouting en andere evenementen. Kortom, een nieuw perspectief boekt u op Drone-Aviation.nl.

Uw optimale eigen website en beeldmerk laat u maken via Spreid.nl!

Kijk, zonder eigen website en beeldmerk doe je natuurlijk niet mee. Maar die dingen zelf in elkaar draaien valt dus echt niet mee. Dusdanig zelfs, dat je het écht beter uit kunt besteden. En dat doet u dus op Spreid.nl. Van de conceptfase, ontwerp, drukwerk, websites, marketing en Zoekmachineoptimalisatie (SEO). Kunt u natuurlijk allemaal zelf proberen, maar stiekem weet u beter, daar heeft u wat hulp bij nodig. Die hulp is er, dus doe er uw voordeel mee op Spreid.nl!

Eindelijk fit en weerbaar worden? Bezoek sportschool FudoShin-do!

Vechtsporten in Goor? Nou, dat doen echte strijders dus bij FudoShin-do. Kickboksen, Mixed Martial Arts, zelfverdedigingscursussen en cursussen voor beveiligers. Een bezoek aan deze school kent dus alleen maar winnaars. Uw fysieke vorm, zelfvertrouwen, de manier waarop u uzelf draagt, de manier waarop u anderen draagt, u kent het wel. Ook zijn er lessen voor kinderen vanaf 5 jaar oud, en dat is gunstig, want hier kun je natuurlijk echt niet vroeg genoeg mee beginnen. Ga hier aan de slag!

Handgemaakte houten trofeeën voor de warmste woonkamers!

Ja, dit vinden we dus gewoon prachtig. Gerund door niemand minder dan de dochter van Ed. Kijk die heerlijke geometrische dieren. Fier, onverschrokken en soms zelfs symmetrisch. Leeuwen, honden, wolven, herten, geweien, 2D, 3D, die tent kan dus gewoon alles. Misschien ligt het aan onze voorliefde voor hout in de ochtend, maar we raden jullie aan er snel bij te zijn voordat wij de winkel zelf leegtrekken. Check ze hier allemaal op Trofake.nl!

HOLY FUCK HIER KUN JE GEWOON JE EIGEN HAND VAN WAX LATEN MAKEN

Nou, onze eigen rechterhand van wax. Wij zouden er wel een bestemmingsplan voor weten, om even in ambtelijke taal te blijven. Nee maar even, is toch fantastisch. Uw handen worden nooit jonger dan exact NU, dus waarom die glorieuze kolenschoppen niet even vandaag nog zachtaardig te laten vereeuwigen. Bovenstaand een filmpje van de PROCEDURE, en dat gladde gebeuren regelt u hier dus voor u en de uwen op Waxhands.nl!