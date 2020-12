Eergisteren dropten we de eerste 11 gratis reclames voor ondernemers die wel een duwtje in de rug konden gebruiken. En nu dus, ja, de volgende 11. In volgorde van inzending, onderstaand!

Steun uw favo horeca met een bloedmooie TRUI!

Kijk, dát zijn initiatieven. "“Trots Op De Horeca” is een idee dat is ontstaan nadat op 15 oktober de horeca helaas haar deuren moest sluiten i.v.m. de coronamaatregelen. De “Trots Op De Horeca” trui heeft als doel een bron van inkomsten te generen voor lokale Horecaondernemingen, die op dit moment failliet dreigen te gaan. Het biedt jou de mogelijkheid om in één keer meerdere Horecagelegenheden te steunen én tegelijkertijd jouw betrokkenheid met deze sector te laten zien door jouw unieke trui met trots te dragen." En per verkochte trui gaat het volstrekt onbesproken bedrag van 7,50 naar uw favoriete horecagelegenheid. Kortom, u weet wat u moet doen, en dan heeft u meteen een mooie trui waarmee u uw maatschappelijke betrokkenheid aan de schoonfamilie kan tonen.

Betamelijke ontspanning bij prachttent Thai Spa Nirvana Amsterdam!

Aangeraakt worden. Het is niet voor iedereen weggelegd, zonder betaling. Mét betaling de komende vijf weken ook niet, maar dat betekent niet dat u de prachttent Thai Spa Nirvana niet alvast kunt reserveren voor als De Grote Kneveling eindigt. Want hier kunnen ze het allemaal: Thaise massages, Hot Stone massages en Bodyscrub massages. Twee uiterst betamelijke salons in hartje Amsterdam met zéér schappelijke prijzen. Dus gun uzelf een vrolijk einde van de lockdown, en reserveer alvast hier!

Terug naar Hoe Het Bedoeld was met reisbureau Natuurlijk Reizen

Reizen, man wat hebben we er zin in behalve naar China dat we werkelijk geen enkele yuan meer gunnen tot ze onze herstelbetalingen voldaan hebben. Gelukkig bestaan er ook nog andere bestemmingen dan China, en reisorganisatie Natuurlijk Reizen hoef je dus echt niet uit te leggen hoe je de meest authentieke natuurlijke reiservaringen samenstelt. Een kleinschalige tent die al 16 jaar met lief en leed gedraaid wordt, probeerde er binnen de regels van afgelopen maanden alsnog allerlei moois op touw te zetten, maar is nu dus even echt op slot gezet. Maar net als aan al het goede komt ook aan deze lockdown een eind, dus orienteer/soft-reserveer gewoon even NU al een reis naar, in en door DE NATUUR bij Natuurlijk Reizen!

HANG ZELF DE SLINGERS OP MET Party Pret!

Het leven is een feestje maar (...). En zelfs als het even geen feestje is, is nooit een reden te klein te doen alsof het wel een feestje is. En dat doet u dus met party webshop Party Pret. Verkleedsets, accessoires, geschenken, prank-spul, ballonnen en natuurlijk SLINGERS. Nee maar even serieus, uw feest begint pas als de bestellingen van Party Pret voor uw deur staan. Check die winkel, heerlijk feestdier.

Leave some pussy for the rest of us met STILSTAANDE WIELDOPPEN!

Nou, wij moeten de eerste coole guy zónder Rigidiscs op z'n wielen nog tegenkomen en dat zegt genoeg. Wat zijn het? Nou, wat dacht u van wieldoppen die in plaats van saaie draaiende wieldoppen dus NIET DRAAIEN. Zodoende wordt elke hilariteit of prangende boodschap op uw wielen dus maximaal zichtbaar, en dat is enorm belangrijk in dit land waar de sjeu er al heel lang vanaf is. Dus, reclame maken voor uw bedrijfje, de liefde verklaren aan Chantal van verderop, het kan dus allemaal op uw fietsen, auto's, vrachtwagens bussen en andere wieldingen.

BIER. Voor mannen, gebrouwd door een man die fucking Rogier heet GEK!

Rogier is een man. Een man die je er niet onder krijgt. Een man die zijn corona-ontslag als chefkok lachend af doet door gewoon z'n eigen godvergeten bierwinkel de wereld in te trappen die godverdomme zelfs een eigen bierloket heeft. BiervanEijk, heet de tent, en reken maar dat ze bier verkopen. Talloze speciaalbieren, hoppig, donker, sours en meer. En weet je wat Rogier ons dus ook gunt? EEN ONLINE CURSUS "over de ingredi ë nten van bier, het brouwprocess en de verschillende stijlen. Ook gaan we je leren waar je allemaal op kan letten als je een bier gaat proeven. Verder leren we je hoe je een bier het beste in kan schenken en bewaren. En zo nog veel meer." En die onbetaalbare mannenkennis krijgt u dus voor slechts €32,50 overgedragen, opdat u het weer aan uw zonen, en zij weer aan de hunnen kunnen meegeven. Die cursus is zelfs uit te breiden met een proefpakket van 6 bieren om het geheel wat smaak te geven, en wat meer smaak gun je toch iedereen.

Uw vrouw VERDIENT een parelketting

De parelketting, hét sluitstuk van elke romance. En die koopt u dus bij Francis Hage van Pure and Timeless te Bussum, want zij maakt ze al 12,5 jaar perfect passend en op maat. En even dat u het snapt: dit is dus de enige winkel in Nederland die zich uitsluitend toelegt op parels. Bepaald een zwaargewicht in het genre dus! En niet alleen kettingen hè. Ook van die heerlijke hangers, oorbellen, armbanden en complete sets. Kortom, uw vrouw verdient dit en als u er niet nu een koopt bent u uw relatie onwaardig.

Eindelijk wel een smaakvolle woning met BRANDEIS Interieur

Mannen met smaak. Wij kennen ze eigenlijk niet en dat is niet omdat we weinig mannen kennen. Maar net als de betere klantendienst, valt ook smaak te outsourcen. En dat doen wij dus het liefst bij BRANDEIS Amsterdam. Het beste interieuradvies, zelfs voor de meest esthetisch beperkte land- en lotgenoten. Vloeren, behang, gordijnen, raamdecoraties en verfkleuren. Er is eigenlijk niets dat ze hier niet begrijpen. Maatwerk voor iedereen, door stylisten, stoffeerders, schilders en interieur-ontwerpers. Dus plak uzelf achter het behang of klim in de gordijnen, en laat het gewoon maar een keertje aan de professionals over. Is echt voor iedereen beter.

Eetcafé Spinoza te Leeuwarden, waar gasten vrienden worden!

Spinoza, ook wel Baruch voor mensen die zonodig Baruch moeten zeggen op Balie-borrels. Hebben we altijd al een prachtige lul gevonden en er is werkelijk geen boek dat we zo volledig begrijpen als Baruchs Ethica. En dan heeft-ie ook nog een eigen onbestaanbaar goed eetcafé in het noorden van ONS LAND want dat is het: Eetcafé Spinoza! En gelukkig is hun afhaalkeuken nog altijd geopend, want vooral dat onderstaande kerstmenu ziet er echt moeilijk goed uit. En dan staat de rest van hun volledige, lokaal geliefde menukaart ook nog eens gewoon keurig op de afhaallijst. Dus, jullie wildelingen daar beyond the wall, doe hier uw voordeel mee!

Simpelweg de béste chocolade van Zeeland: Chocolaterie & Koffie-kaffee De Boekhouder!

We verdienen eigenlijk geen chocola maar we hebben het toch. Een soort Gerard Joling, in dat opzicht. En we moeten het dus even hebben over Koffie-kaffee De Boekhouder in Dreischor, Zeeland. Die strijders zijn uiteraard al een tijdje dicht, maar lanceerden onlangs dus een webshop waarmee ze hun gerenommeerde huisgemaakte chocolade alsnog aan de wereld gunnen. Nu is Zeeuwse chocolade natuurlijk al een begrip op zich, maar De Boekhouder heeft een simpele smaak: zij verkopen alleen maar het beste. Haal uw shot hier!

De aanstaande baby boom aankleden doen we bij Ernies!

Iets zegt ons dat we over een paar maanden een baby boom krijgen, laten we het overgeboorte noemen. En ja, ook die nieuwe Nederlanders moeten rondgereden, aangekleed en warm gehouden. Nou, spullen bestellen we voortaan dus bij Ernies van Remco en Irene, een kleinschalige zaak met een grootschalig aanbod. Kinderwagens, kleding, schoenen, en dat allemaal van de beste merken tegen de scherpst mogelijke prijs. Kortom, uw kroost toonbaar en mobiel houden doet u bij Ernies!