Verdrietig nieuws uit het tranendal. "113 Zelfmoordpreventie, de crisislijn waar mensen met suïcidale gedachten terecht kunnen, krijgt steeds meer meldingen en hulpvragen van ondernemers. Dat blijkt uit navraag door BNR bij 113. Ook mkb-organisaties, overheidsinstellingen en werkgevers melden bij 113 steeds vaker dat zij ondernemers aan de lijn krijgen die wanhopig zijn en aan zelfdoding denken."

Neerwaartse somberheid noemt met dat, en dat raakt iedereen die ermee te maken krijgt. "Ondernemersclub ONL zegt dagelijks gebeld te worden door ondernemers die zeggen dat ze het niet meer zien zitten. Ook bij overheidsinstellingen zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) krijgen ze die wanhopige ondernemers aan de lijn. De RVO voert de steunmaatregelen uit die het kabinet voor ondernemers in het leven heeft geroepen. De medewerkers van deze dienst die ondernemers te woord staan over die steunmaatregelen worden getraind door 113, zo bevestigt RVO ook aan BNR. 'Die gesprekken komen bij die medewerkers ook flink aan,' zegt Iris Zuidweg, trainer en adviseur bij 113. 'In die training geven we handvatten hoe je het gesprek met een ondernemer die suïcidale gedachten, aan kunt gaan.' In ieder geval niet doorverwijzen naar 113, zo waarschuwt Zuidweg. 'Daarmee geef je aan niet te willen luisteren en de boodschap af dat het misschien al te laat is.'"

Ja, wat kan het leven soms echt zijn. Bellen of chatten met zelfmoordpreventie-deskundigen kan hier bij 113. Belangrijke oproep aan ondernemers in zwaar weer, onderstaand.

GS Oproep aan ondernemers in het nauw! Adverteer gratis bij ons

Kunt u een duwtje in de rug gebruiken? Mail dan uw website en een korte beschrijving van uw dienst/product onder vermelding van "duwtje in de rug" naar redactie@geenstijl.nl. Afhankelijk van het aantal inzendingen vouwen we meerdere advertenties in 1 of meerdere posts, en dan duimen we dat het u wat oplevert!