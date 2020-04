Zoals gisterenavond al aangekondigd in het wreed verstoorde Coronacafé, waar het EU roversgilde binnen stormde om onze laatste resten economische weerstand te roven uit naam van de zuiderstaten en het redden van een munt die nooit levensvatbaar was: GSTV CORONA CAFE LIVE, op de GeenStijl YouTube. Met meteen een uitstekende gast om de ongewenste eurobondage mee te bespreken, want Thierry Baudet komt aanschuiven in de quarantaine van onze geheime kelderstudio. Tom Staal presenteert, Patrick Meijer sidekickt en de fractieleider van het Forum voor Democratie is de eerste, lekker voorspelbare-maar-fuck-you-het-is-onze-verjaardag gast in wat een wekelijkse (of vaker, we zien wel) liveshow moet worden.

