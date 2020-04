10 april stijlloze redactie in uw bil. Uw stijlloos roze webplok bestaat vandaag 17 jaar, en daarom is het FEEST. Oké, het duurt nog een jaar dat we officieel meerderjarig zijn en mogen neuqon & stemmen bij een referendums enzo, maar 17 is ook best aardig (antwoord: nee). Niettemin, iedereen van harte gefeliciteerd met ONS en u bent van harte welkom op ons feestje. Hier trouwens alle voorgaande feestjes, mocht u er eentje gemist hebben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Alweer onze TWEEDE verjaardag in volle onafhankelijke fuckyou zomaar vrijheid. En mozeskriebel, wat een gaaf jaar hebben we achter de rug. Hartstikke mooi weer. Eigen website, eigen HQ, eigen parkeerplekken, eigen koffiemachine, eigen blauwe enveloppen, eigen gigakoelkast vol eigen bier. En verder met niemand wat te maken.

Maar even serieus. Yo GeenStijl. Het hele land stort donderend inelkaar, moet aan de bedelstaf en/of naar een staatsloket voor Een Tientje van Koolmees... hoe gaat het met jullie? Welnu, naar omstandigheden prima. Er staan financieeldingen on hold, er gaan financieeldingen wel door en verder is het gewoon snoeihard werken, met loeiveel pageviews, ongekende bezoekcijfers en dito comments.

Business as usual eigenlijk, al moet die ongein niet te lang duren. Anders bellen we de kolonels en gaat heel Den Haag en Brussel in een oranje overall naar Guantanamo Rottumeroog & installeren we het zakenkabinet MKB I, olv Bart Voorman.

Enfin, we missen onze boomhut in hartje kneiterlinks bolwerk Amsterdam, we missen het gegrinnik om foute grappen aan het redactiebureel, we missen het stijlloze tosti-ijzer, we missen het bierzuipen op vrijdagavond in ons Geheime Café, en eigenlijk ook wel die kunstig inelkaar geknutselde Wasa vezelrijk crackers met tomaat, avocado en vage kruiden die Spartacus iedere dag rond een uur of vier voor zichzelf aan het maken is. Joris missen we ook, maar gelukkig hebben we nu Boris.

Maar verder zijn we gewoon keihard aan het werk en nieuwe dingen aan het bedenken en implementeren (binnenkort ECHT NIEUWS! Hou deze site in de gaten). Want we willen heel graag 18 worden, en dan legaal bier drinken en legaal mensen beledigen. En daar kunt U ons bij helpen, door gewoon ERELID TE WORDEN van die niet deaud te krijgen strontvervelende tiefuswebsite. Vanavond Feest & Talkshow op GeenStijl LIVE, met Tom Staal & wel leuke gasten. En... CHIPS, NOOTJES & BIERRR.