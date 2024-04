Iedereen gefeliciteerd met ONS. Uw favo roze onafhankelijke wepplok is vandaag jarig, we zijn 21 geworden, en dat uitgerekend op de Dag van Roze! Nu ja, jarig... noem het maar een knalfeest als je geen zakgeld meer krijgt van je ouders, en een busrijbewijs mag gaan halen. Welja & enniewees; vandaag zijn alle chips, nootjes en bierrr gratis in het StamCafé, alwaar u tot diep in de nacht mag oudehoeren dat vroeger alles beter was, waar we Rutger Castricum nu weer eens op af moeten sturen (serieus, dit zit nog steeds 1 x per maand in de mailbox) en dat we natuurlijk hartstikkene irrelevant en uiteraard CoNtROlleD OppOsiTIE zijn. Zal allemaal wel - we zijn in ieder geval geen Vlaamse fopmedia met een Davos-agenda. GeenStijl is al 21 jaar stijlloos, en we gaan op naar de 25, als we - eindelijk - burgemeester mogen worden. En dan nu het doe-gedeelte, want alleen maar zuipen kan altijd nog. WANT WE WILLEN IETS VAN U WETEN, nu we toch Grote Mensen zijn. Drop uw favo GeenStijl-topic, en/of... uw favo GS-blogger, uw favo redactieboogschutter, uw favo stijlloze actie, uw favo GS-commenter, uw favo GeenStijl-verhaal, uw favo GeenStijl-woord, uw favo columnist, uw favo muziek, uw favo OnlyFans, uw favo GS-fotosoep en/of uw favo GeenStijl-dag in de extraspeciale mailbox: 21@geenstijl.nl & maak kans op een waanzinnig cadeau/goodie pakket, met allerhande awesome meuk voor de heb en boeken van GeenStijl-columnist Arthur van Amerongen. Succes, en de bar = OPEN.