We zijn namelijk blij. Niet met onszelf, per se. Maar gewoon, dat we er zijn. Dat we bestaan, dat we nog steeds de 'kan' in 'omdat het kan' kunnen stoppen, dat de weg naar het onredelijke midden met magenta tegels is gelegd en dat die tegels net los genoeg liggen om ze af en toe keihard bij iemand door de ruiten te keilen. Digitaal dan hè, want in het echt zijn we poeslief alsook lief voor poesjes. En vandaag zijn we dus jarig, zitten we met een roze kroontje op en tellen we af naar het moment dat we bekend maken welke goede doelen kans maken op een deel van onze verjaardagspoet (spelregels, voor wie het gemist/geskipt heeft).

Verjaardagsgeld van vandaag telt ook nog mee als goeiedoelengeld dus vragen we schaamteloos om MOAARRR MONNIEZ want het is leuk dat we bestaan maar zonder biertje d'r bij is er geen lol aan. Dus hup hup, feliciteer ons bij voorkeur financieel, of kom gewoon gelijk bij de club, dan zetten we dat geld zelf wel om in 100 gratis topics per week en een fris pilsje bij de vrijmibo. Welkom op het roze glitter & glam fest, neem een stuk kroontjestaart (opklikken voor nog grotere punten) en *plop* want NIX18 is een stomme mood killer voor missionarisneuquende gristenuniestemmerts.