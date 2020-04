Een van de allereerste dingen die Jezus predikt in het nieuwe testament is dat je goede daden moet doen voor een ander zonder dat anderen het zien. Omdat dit je moreel verdraait en je schijnheilig maakt.



Hoe snel is het gegaan dat we nu een camera op onszelf zetten zodra we iets goed doen, sterker nog we lijken alleen maar dat 'goed' te willen doen ZODAT we die camera op onszelf kunnen richten en erover kunnen twitteren.

En we juichen het zelfs en masse toe.



Ik heb het idee dat we komende decennia een weergaloze spreekwoordelijke klap te verduren gaan krijgen. En na deze klap staan we op en zeggen we tegen onszelf 'oowww!... Daaróm deden we die dingen duizenden jaren lang op die manier!'

Op heel veel vlakken begint die hol d66 humanistische koek op te raken nu de illussies van oneindig geld en maakbaarheid steeds meer ontdaan worden. En als de enige vervanging hiervoor een minimaal net zo hol narcisme is dan denk ik dat we in de komende decennia tegen een soort reset aankijken zij het economisch, cultureel of van andere aard.



This ain't gonna last.