We wisten natuurlijk al dat er meer mensen dood gaan aan corona dan de officiële RIVM-aantallen dagelijks vermelden, want er wordt weinig getest (een vergissing die Hugo de Jonge deze week met haast lijkt te willen inhalen door meer tests te bestellen). Het CBS heeft vandaag bevestiging gegeven, door te melden dat er over de hele linie meer doden zijn in Nederland dan normaal:



"Omdat niet alle overledenen in Nederland getest zijn op COVID-19 zullen de werkelijke aantallen aan corona overleden personen hoger zijn. Door naar het totaal aantal overledenen per week te kijken zoals gemeld aan het CBS—dus ongeacht de doodsoorzaak—onstaat een completer beeld", aldus het CBS. Het gaat daarbij vooral om oudere mensen: "Procentueel gezien is het aantal overledenen in week 12 toegenomen bij alle leeftijden boven de 50 jaar. Beneden de leeftijd van 50 jaar is er een daling te zien. In week 13 lijkt de toename zich meer te concentreren bij personen van 65 jaar of ouder."

Zoomen we even uit naar de globale schaal, nu we de kampioenslijn van 1 miljoen bevestigde coronagevallen zijn gepasseerd (dus in werkelijkheid zijn het er al véél meer): van IJsland leren we dat de helft van het aantal besmettingen a-symptomatisch verloopt (dus zonder klachten), wat de relatieve sterfte door corona verlaagt. Google heeft vandaag een 'mobiliteitswebsite' online gegooid, die per land op basis van ("geanonimiseerde", yeah sure) data laat hoeveel minder levensvreugde we uitstralen, gemeten naar beweging, recreatie, arbeid en consumptie (boodschappen, shoppen). In deze .pdf zit .nl

En terwijl Nederland zich voorbereidt op het eerste warme weekend van het jaar (en dus alles wat naar 'plezier' en 'recreatie' ruikt op slot gaat gooien), doen de Zweden hun Pippistaartjes in hun oren en lå-lå-lå'en lekker verder alsof Covid-19 niet bestaat. Het laatste land dat economisch overeind blijft, wint. Ook als het verliest.

03-04-2020 14.00 uur

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 6.286 (+502)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.487 (+148)

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 15.723 (+1.026)

Duiding

Vandaag zijn er 502 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 148 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.

In de rapportage Data coronavirus is een grafiek opgenomen met het aantal ziekenhuisopnames naar meldingsdag en sterfgevallen per dag van overlijden. Door vertraging in de meldingen zijn er ook extra gevallen van voorgaande dagen.

De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Om de verspreiding van het virus blijvend te vertragen is een lange adem nodig. Het is dan ook heel belangrijk dat iedereen de maatregelen de komende periode blijft opvolgen.