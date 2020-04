:

Ze hebben het over week 12, niet de eerste 12 weken. Bovendien kwam Corona niet op 1 januari 2020 in NL aan, en je moet er het aantal voorkomen gevallen dankzij onze semi-polderlockdown dan weer vanaf trekken.

Maar goed, als we Corona in de wieg weten te smoren dankzij (halfslachtige) lockdowns, quarantaines en (zelf)isolatie zullen de griepje-roepers achteraf wel roepen dat ze gelijk hadden omdat het totaal aantal doden niet veel hoger was dan een gemiddelde griep, of pakken telkens de uitzonderlijke griepgolf van 2018 bij ter onzinnige vergelijking. Compleet voorbijgaand aan het feit dat griep vele malen meer mensen besmet en dus relatief veel minder dodelijk is en ook mensen niet massaal op de IC doet belanden. En Corona niet alleen maar mensen doodt die al dagen of weken van hun natuurlijke dood verwijderd zijn. Plus dat je griep eigenlijk ook als zodanig kunt zien: niet zomaar een griepje maar ook een ernstige doodsoorzaak, maar helaas terugkerend en niet echt te voorkomen of uit te roeien.

Blijft een bizarre drogredenering: omdat er een ziekte of doodsoorzaak is\was die ernstiger is, is per definitie de doodsoorzaak in kwestie niet ernstig, i.p.v. misschien minder ernstig maar nog steeds gewoon ernstig.