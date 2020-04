En vanwaar ben je zo vooringenomen dat je denkt dat het niet zo uit de hand zou kunnen lopen? Denk je echt dat wij het hier beter doen? De wedstrijd is nog niet gelopen hoor, bij lange na niet. We zitten nog in het stadium "niets aan de hand" volgens velen, maar IC's stromen vol met fitte vijftigers, bejaarden liggen gewoon alleen thuis dood te gaan en worden niet meegenomen in de statistieken, rouwbloemisten geven aan het nog nooit zo druk gehad te hebben en Dela moet extra koelruimte regelen. En dit is nog maar het begin he? Ik snap dat je het RIVM graag gelooft met een afgeplatte curve en zo, maar onthou even dat dit dezelfde idioten zijn die dachten dat het virus hier niet zou komen, dat het met carnaval niet zou verspreiden en dat je het niet kon verspreiden als je maar elleboogjes gaf in plaats van handjes. De enige vertraging is niet te danken aan de overheid, maar aan burgers die SMEEKTEN of scholen en horeca aub dicht konden en daarnaast nog honderduizend bedrijven die vrijwillig zijn gesloten. Als het aan de overheid had gelegen, vlogen er nu ook kraaien boven onze ziekenhuizen. Het is dus nog bijlange na niet bewezen dat we géén bananenrepubliek zijn...