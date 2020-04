Ja maar wacht ff !1!! Dat de economie harder lijdt dan de rest van het land (door het virus) is niet dat Amsterdam harder lijdt door het coronavirus. Of zijn er ineens 1000+ doden en 15000 geinfecteerden daar ? Nee ! Nou dan !1!!

En dan "door de vele horeca, b&b en hotels enzovoorts. Uhm,.. hier 120.000 vraagtekens invoeren graag, ik wil geen ban.

Maar Amsterdam had toch een verbod/beperking mbt. vestiging van op toerisme gericht ondernemen? Iets staat me bij van een winkel die bijvoorberld kaas verkocht. Mocht niet want dat was gericht op toeristen (hollandse kaas, mm lekker).

En dan was daar nog een bakker ofzo die engels ontbijt serveerde voor weinig, mocht niet want toerisme. Vergunningen geweigerd/ingetrokken. En zo nog het een en ander.

Maar als Amsterdam nu klappen krijgt door de coronamaatregelen wel dat zelfde toerisme aanhalen als zijnde de oorzaak van de hardere economische klappen ?

Nein, nein, nein. Amsterdam met je kut B&B's waar mensen van de trap worden geflikkert door de eigenaren (die geloof ik ook nog iets politieks deden ofzo), Amsterdam, waar 'we are here' zomaar kostenloos en straffeloos kan kraken en hardwerkende ondernemers op kosten jagen mag. Amsterdam waar zoontjes van burgemeesters met 'onklaar gemaakte' wapens over straat zwalken en brandblussers leegspuiten op woonboten. Amsterdam waar raadsleden op agenten spugen, waar raadsleden rare dingen doen in het kader van deradicaliserings projecten. Waar mensen verkiesbaar zijn omdat ze zeggen psychiater te zijn maar eigenlijk patient zijn (hoi Cailin). Amsterdam, u lijdt wel, maar niet door externe factoren, u lijdt aan uw eigen slappe linkse grachtengordelroos. En u mag wat mij betreft lijden tot u sterft. U hoort sowieso niet bij Nederland. Doei! (Disclaimer: "Ja maar er zijn ook goeie mensen daar." Klopt, ik heb het niet over de GS redactie of de hoeren ofzo) Lekker voor je, Amsterdam. *plop*