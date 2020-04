Hoe doodsaai is het leven als alles waar je naar uit kunt kijken een Kamerdebat over een dikkemensengriep is?

Nou. Mondkapjes op om niet tegen je scherm te spugen. Desinfecterende thee (beter bekend als whiskey) binnen handbereik. Handgel en zakdoekjes ook, vanwege dat gratis Pornhun Premium 1 tabje verderop. En we gaan er maar weer eens voor zitten, want het is niet dat we wat beters te doen hebben leukere dingen mogen gaan doen of zo. Toch wat vragen vooraf. Zoals: zouden Geert en Thierry hun oorlogstoon over snoeiharde lockdowns wat temperen, nu blijkt dat ze hun eigen peilzetels allemaal richting Mark gekucht hebben? Met welke populistische retoriek gaat Robot Jetten weer tekeer tegen Thierry, of gaat de ideale schoondrone vandaag vooral pleiten voor de oplichterij van de eurobonds, om al ons spaargeld, pensioenen en de reserves die we in eigen zorg, onderwijs en veiligheid zouden moeten pompen aan Brussel te doneren?

Zal misdienaartje Jesse weer voor in een empathisch gebed waar het kwijl vanaf druipt, en weet hij niet dat kwijlen momenteel levensgevaarlijk is? Heeft Henk Krol dat nare kuchje nog, en is DENK al van de intensive care sinds de totaal verziekte sfeer deze week? Eigenlijk kijken we alleen uit naar de bijdragen van Asscher, dus misschien gaat u zelf wel gewoon liever een boek lezen. Hoe dan ook. Livestream om 14:00 uur. RIVM-tombola plakken we er hier zo wel bij, en livetweets van ene @BartNijman, die weer zo stom is om toch te gaan zitten kijken, na de breek.

Update: RIVM-cijfers 1 april (geen grap)