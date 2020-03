Robot Jetten van de zogenaamd diep betrokken inhoudelijke intellectuele bril voor op de neus altijd met de poten in de intrinsieke belangen van de populus partij D'66 had ook nog een bijdrage aan het verder weer tamelijk zinloze iedere-partijlijn-zijn-eigen-venijn-debat over de coronacrisis vandaag. Hij wilde collega ambtsgenoot Baudet er weer eens aan herinneren dat hij ergens niet bij was, want de allerbelangrijkste kwestie in iedere politieke crisis of situatie ooit is bij D'66 altijd de vraag of Thierry Baudet aanwezig was. NOU. Toevallig was Baudet wél aanwezig bij het door Jetten genoemde overleg, dus het algoritme van Robbie faalde hier eventjes jammerlijk. Toch pijnlijk, na al die maanden van opgebouwde politieke diepgang en inhoudelijke betrouwbaarheid. En de reactie van Baudet willen we graag even als collectieve mood bestempelen, qua GA GODNONDEJU EENS AAN HET WERK, KLEUTERKLAS!