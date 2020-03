Hee. Een peiling

Goh. Zag je ook helemaal niet aankomen in een land waar slechts 25% méér lockdown wil, dat de twee partijen die (in een land dat zich al zorgwekkend vrijwillig laat ophokken) het meest luidkeels op meer nog lockdown hameren, flink peilverlies maken tegenover een premierspartij die misschien niet alles snel genoeg in gang zette, en fouten zal maken, maar via hun voorman wel de rust zelve is. Uit een Peil van Maurice van half maart bleek al dat 70% van Nederland de maatregelen van de regering 'laat maar goed' tot 'goed en op tijd' vindt (grafiek na de breek), dus deze zetelverdeling mag geen verrassing heten. Desondanks staat het natuurlijk iedereen vrij om MANIPULATIE te roepen hoor, want u laat zich natuurlijk niks wijsmaken en zeker niet door de NPO. Maar google dan eerst even het fenomeen "rally round the flag" voordat je jezelf voor schut zet met complotgekrijs.

Eén voorspelling durven we trouwens zelf ook wel aan: als Minpres Rutte toch door de Brusselpomp gaat en instemt met de Eurobonds dan wel Coronabonds waarmee D'66 en ChristenUnie al ons geld dat naar zorg, onderwijs en eigen economisch herstel moet, voorgoed over willen boeken naar Zuid-Europese faalbanklanden, dan springen die peilzeteltjes sneller terug over naar Geert & Thierry dan een coronabesmetting in de bingozaal van Huize Avondrood.

U hoort ons wel lachen