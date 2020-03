In het voortgezet onderwijs is bijna tweederde van de ouders voorstander van schoolsluiting. Bij het basisonderwijs is dat ongeveer 50/50. Het verschil is vooral te verklaren uit het feit dat middelbare scholieren thuis kunnen zijn terwijl de ouders werken, iets dat bij basisschoolkinderen een stuk lastiger is, zoals uit de staatjes hierboven blijkt. Eigenlijk allemaal hele logische antwoorden. Vanmiddag is er spoedberaad van het kabinet (zonder Geert en Thierry), daarna horen we of de koters morgen in thuisquarantaine moeten/mogen/kunnen blijven. Rob Jetten heeft z'n eisenlijstje alvast gedeeld: scholen dicht, aparte opvang voor kinderen van ouders in zorg en andere kritieke functies, online onderwijs. Het zal dus wel in die lijn komen te liggen.

Hoe doet Rutte III het volgens Nederland?

Nou. Geheel voorspelbaar langs coalitie- en partijlijnen, is het korte antwoord. Van de vvd'ers is tweederde blij met Mark en ook bij D'66 is men vol lof voor de eigen parochie. CDA-stemmers zijn wel wat bezorgder en zitten daarmee meer op de lijn van de GroenLinks-achterban, die op zichzelf weer opvallend uit het lood ligt met de populistische paniek en twijfel die Jesse Klaver probeert te zaaien over het regeringsbeleid. Bij PVV en FvD vinden de kiezers de maatregelen niet per definitie slecht, maar het moet méér en snéller.

Na de breek: de Hamstervraag en het Financiële Gevaar, plus de Nationale Griepgeschiedenis sinds 2009 en een thuiswerktip.

De Hamstervraag

Een kwart van alle consumenten heeft extra voedsel ingeslagen. Dat leidde nu op sommige plekken al tot lege pasta-, vlees- en pleepapierschappen dus hopelijk heeft die vroege run de algoritmes van de bestelkassa's getriggerd, en worden die plekken beter bevoorraad voor een volgende hamsterhausse. Dan hoeft artikel 3 lid 1 van de Hamsterwet ("Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat kan regels stellen tot het tegengaan van het hamsteren van goederen") hopelijk niet van kracht te worden. Volgens de supermarkten is er voldoende voorraad, alleen de distributie is een trechter. En pleepapier, daar zorgt deze jongen voor (dus je hoeft er echt niet om te vechten). Maar onthou vooral: hamsteren is in deze fase vooral een teken van waanzin. Verder missen we in onderstaande grafiek de optie "Het gedrag van andere mensen kapotmoraliseren via sociale media", terwijl we dat toch de godganse dag overal voorbij zien komen. (Zelf volgen we de lijn-Marieke Derksen en hebben we deze besteld.)

En hoe zit het qua financieel geld?

Geldzorgen, altijd hoog op de lijst van spaarzame mensen. De helft van Nederland verwacht een klein tot groot negatief financieel effect, wat op zich niet raar is want als je een zzp'er of nulurenloner bent in bijvoorbeeld de horeca, media of cultuursector (cameramannen, licht- en geluidtechnici, toneelbouwers, zeg maar iedereen die je nooit met drammerige deugemoties op televisie ziet), dan heb je het nu al zwaar omdat alles wordt afgelast & uitgesteld. Ook ondernemers vrezen in groten getale omzetverlies voor hun bedrijf. Hou vol jongens & meisjes, het regeringsbeleid richt zich nadrukkelijk óók op het gesmeerd houden van de economische motor. En zoals de griepgeschiedenis laat zien, zorgt het Chinese virus nog niet voor Mexicaanse toestanden (maar het ergste moet nog komen, dat is ook weer zo.)

