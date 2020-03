Er zijn bepaalde zaken waar je altijd een buffertje van in huis wilt hebben. Niet omdat het de meest belangrijke zaken in de wereld zijn, maar omdat het de rust en vrede in het huishouden in stand houdt. Daarom is het verstandig om altijd een buffertje toiletpapier, koffie, thee, deodorant, shampoo, zeep, tandpasta & tandenborstels in huis te hebben. Het is bovendien goedkoper om deze items af en toe in bulk te kopen bij een aanbieding. Waarom niet meer mensen dit doen verbaasd me eigenlijk een beetje.