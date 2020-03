Jaja had u gisteren allemaal al gelezen maar wij waren druk met dooie nonnen en bovendien waren we even wat verder aan het kijken dan Kuzu's dikke Turkse neus lang is. Dit is het geval. Vorige week maakte Graaf Denkula onverwachts bekend op te stappen als voorman van de vleermuizen. Raarrr, want voor een sokpop van Erdogan was het ook een gedreven, scherp Kamerlid met grote drive om van DENK een allochtonenpartij van belang te maken. Maar toen kwam HP/Van Dijk zondag met de verklaring: "Kuzu wordt al jaren wordt achtervolgd door een ‘grensoverschrijdende’ relatie met een vrouwelijke medewerker van DENK. De vrouw kreeg van Kamervoorzitter Arib zélfs het advies om aangifte te doen."

Kuzu (getrouwd, twee kinderen) kreeg een relatie met de superstagiair. Die relatie eindigde, waarna er alsnog iets "grensoverschrijdends" plaatsvond. De vrouw vertelde Farid Azkaban daarover, die kennelijk een kans zag en zich openlijk afvroeg of de Turkse achterban hem als Marokkaan als partijleider van DENK zou accepteren. De vrouw diende uiteindelijk geen klacht in, noch een aangifte (ondanks het advies van Arib), en ging wat anders doen. Totdat Selcuk Ozturk haar vorige maand volgens haar verklaring aan HP/De Tijd benaderde om het verhaal alsnog in een klacht om te zetten. Ook Ayhan Tonca (da's deze ouwe sisselspreker, voorheen van Ibn Ghaldoun) werd er bij betrokken.

Waarom wij iets langer nodig hadden: we zijn aan het zoeken. Die zwartgelakte naam in het app-bericht is waarschijnlijk Uğur Keles, en de vrouw in kwestie is misschien wel dat ene leuke ex-Miss Nederland persvoorlichtertje dat korte tijd bij DENK rondliep. Maar misschien ook niet, wij kennen ook niet iedereen bij DENK. Tevens snappen we nu ook waarom Arib altijd zo snel ruzie krijgt met de DENK'ertjes: zij weet dat zij wisten dat Kuzu iets "grensoverschrijdends" gedaan heeft bij een vrouw, want dat had ze hem zelf verteld.

Waarom Ugür Keles relevant is in deze zaak, daar komen we misschien later nog achter, wanneer we meer details vernemen over deze machtsgreep bij DENK. Want Tunahan Kuzu, die ging echt niet vrijwillig weg als leider van zijn eigen, door hemzelf opgerichte en groot gemaakte partij. Om hem weg te krijgen, hebben Azarkan en Ozturk informatie gebruikt die ze al jaren hadden liggen. Dit is een ijskoude Turkse coup met een vleugje femme fatale en een Marokkaanse vijg on top.

UPDATE: Nieuwe bron: het gaat om een Turks-Nederlandse medewerkster, en die 'grensoverschrijding' zou een aanranding geweest kunnen zijn.

2015. Kuzu kan wel verlekkerd kijken